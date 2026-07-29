KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.07.2026 11:02:00
OpenSpec bringt Ordnung in KI-gestützte Entwicklung
OpenSpec 1.7.0 erweitert KI-Anbindungen, führt eine Update-Funktion ein und erlaubt einen Standard-Store für lokale Repositories.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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