Opera Aktie
WKN DE: A2JRLX / ISIN: US68373M1071
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25.11.2026 09:10:43
Opera Limited: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 17, 2026, Opera (NASDAQ:OPRA) projected full-year 2026 revenue of $735 million to $742 million. The web browser developer is expanding its advertising reach and adding artificial intelligence features while generating cash.
That balance gives the business room to fund new platforms without relying on heavy capital expenditures. Three takeaways from management explain how this strategy builds long-term value.
Management is integrating artificial intelligence directly into its software architecture rather than building a simple chat sidebar. By launching WebAI, the company's platform for running open-weight artificial intelligence models locally on a user's device, it lets developers add features without paying for remote cloud infrastructure.
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Aktien in diesem Artikel
|Opera Ltd (spons. ADRs)
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