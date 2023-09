Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent auf 4 245,90 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,744 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,007 Prozent schwächer bei 4 242,41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 242,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 252,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 241,57 Zählern.

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,05 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 212,95 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, bei 4 343,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2022, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 467,09 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 10,11 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten verzeichnet.

Das Handelsvolumen der Eni-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 601 350 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 370,812 Mrd. Euro den größten Anteil.

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,16 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

