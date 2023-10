Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss erhöhte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,44 Prozent auf 4 179,75 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,593 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,235 Prozent auf 4 171,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 161,56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 215,28 Punkte, das Tagestief hingegen 4 171,33 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,582 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 29.08.2023, den Wert von 4 326,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 354,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 3 279,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 8,39 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 6,22 Prozent auf 166,62 EUR), Stellantis (+ 2,70 Prozent auf 18,36 EUR), UniCredit (+ 2,66 Prozent auf 22,85 EUR), Ferrari (+ 1,81 Prozent auf 280,58 EUR) und Enel (+ 1,60 Prozent auf 5,88 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 369,10 EUR), Allianz (-1,25 Prozent auf 225,70 EUR), Flutter Entertainment (-1,22 Prozent auf 133,90 GBP), BMW (-0,79 Prozent auf 96,38 EUR) und Eni (-0,77 Prozent auf 15,32 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 472 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,938 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at