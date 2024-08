Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Plus

Am Donnerstag steht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,26 Prozent im Plus bei 4 399,63 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,173 Prozent auf 4 395,67 Punkte an der Kurstafel, nach 4 388,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 403,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 395,67 Punkten lag.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,09 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 15.07.2024, bei 4 526,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 535,24 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 938,07 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,52 Prozent nach oben. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Diageo (+ 1,17 Prozent auf 24,99 GBP), Glencore (+ 0,79 Prozent auf 4,06 GBP), SAP SE (+ 0,77 Prozent auf 193,56 EUR), BP (+ 0,73 Prozent auf 4,40 GBP) und AstraZeneca (+ 0,69 Prozent auf 129,91 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-2,75 Prozent auf 47,20 GBP), HSBC (-0,79 Prozent auf 6,45 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,71 Prozent auf 27,87 GBP), GSK (-0,34 Prozent auf 15,92 GBP) und Enel (-0,31 Prozent auf 6,48 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 831 232 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 540,758 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,01 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at