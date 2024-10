Optimismus in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmorgen.

Um 09:13 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent fester bei 4 465,29 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,074 Prozent stärker bei 4 457,70 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 454,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 468,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 457,28 Punkten erreichte.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0,725 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 365,40 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.07.2024, einen Stand von 4 516,74 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 10.10.2023, mit 3 949,89 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,12 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 5,76 Prozent auf 15,42 GBP), UniCredit (+ 1,97 Prozent auf 40,09 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,31 Prozent auf 27,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,10 Prozent auf 485,20 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,64 Prozent auf 128,38 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-0,80 Prozent auf 182,98 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,67 Prozent auf 3,78 EUR), SAP SE (-0,60 Prozent auf 206,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,52 Prozent auf 49,69 CHF) und Richemont (-0,46 Prozent auf 131,25 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die GSK-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 287 448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 471,624 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 9,02 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie an.

