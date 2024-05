Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Mittag steigen

Um 12:10 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 15 116,63 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 123,254 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,244 Prozent höher bei 15 121,46 Punkten, nach 15 084,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 131,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 053,06 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 258,08 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 13 827,66 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 13 603,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 9,37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 131,97 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit ProSiebenSat1 Media SE (+ 6,85 Prozent auf 7,64 EUR), ADTRAN (+ 5,23 Prozent auf 5,83 USD), SÜSS MicroTec SE (+ 4,71 Prozent auf 52,20 EUR), Ceconomy St (+ 4,38 Prozent auf 2,58 EUR) und Grand City Properties (+ 3,43 Prozent auf 11,15 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SCHOTT Pharma (-13,88 Prozent auf 32,14 EUR), Wüstenrot Württembergische (-3,41 Prozent auf 13,04 EUR), Dürr (-2,88 Prozent auf 24,92 EUR), PATRIZIA SE (-2,33 Prozent auf 8,39 EUR) und KWS SAAT SE (-2,23 Prozent auf 57,10 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 723 828 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 16,925 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,04 erwartet. Mit 7,33 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

