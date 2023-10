Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen

Um 15:41 Uhr steigt der SDAX im XETRA-Handel um 1,32 Prozent auf 12 755,30 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 105,068 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,682 Prozent auf 12 674,66 Punkte an der Kurstafel, nach 12 588,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 12 674,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 832,68 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 080,12 Punkte. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 10.07.2023, bei 13 216,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, wies der SDAX einen Wert von 10 439,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 5,55 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Kontron (+ 5,92 Prozent auf 19,13 EUR), Hypoport SE (+ 5,64 Prozent auf 125,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,34) Prozent auf 36,88 EUR), MorphoSys (+ 4,76 Prozent auf 23,76 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,61 Prozent auf 33,10 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen New Work SE (ex XING) (-4,28 Prozent auf 98,40 EUR), pbb (-1,92 Prozent auf 6,40 EUR), Schaeffler (-1,50 Prozent auf 5,57 EUR), adesso SE (-1,05 Prozent auf 94,00 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,78 Prozent auf 63,20 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 980 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,890 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die TRATON-Aktie hat mit 3,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie an.

Redaktion finanzen.at