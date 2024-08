Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den MDAX auch am vierten Tag der Woche aufwärts.

Am Donnerstag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,39 Prozent fester bei 25 012,73 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 244,645 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,151 Prozent auf 24 878,16 Punkte an der Kurstafel, nach 24 915,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 040,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 868,41 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 0,778 Prozent zu. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 22.07.2024, einen Stand von 25 418,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, wies der MDAX einen Stand von 27 146,10 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 22.08.2023, mit 27 239,60 Punkten bewertet.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,80 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 23 476,10 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 8,00 Prozent auf 89,05 EUR), HelloFresh (+ 5,73 Prozent auf 7,75 EUR), PUMA SE (+ 1,24 Prozent auf 37,59 EUR), TUI (+ 0,98 Prozent auf 5,77 EUR) und Delivery Hero (+ 0,81 Prozent auf 22,46 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 18,18 EUR), HELLA GmbH (-1,03 Prozent auf 86,70 EUR), Bilfinger SE (-0,62 Prozent auf 48,00 EUR), JENOPTIK (-0,62 Prozent auf 28,82 EUR) und Befesa (-0,61 Prozent auf 26,24 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 426 829 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 19,677 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TRATON-Aktie weist mit 5,41 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,81 Prozent an der Spitze im Index.

