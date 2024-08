Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

In Frankfurt stehen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent fester bei 17 736,81 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,706 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,345 Prozent stärker bei 17 784,03 Punkten in den Handel, nach 17 722,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 829,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 712,83 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.07.2024, wurde der DAX auf 18 748,18 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 772,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 15 832,17 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,77 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Hannover Rück (+ 4,44 Prozent auf 225,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,67 Prozent auf 547,40 EUR), Henkel vz (+ 1,47) Prozent auf 78,62 EUR), Commerzbank (+ 1,46 Prozent auf 12,49 EUR) und RWE (+ 1,35 Prozent auf 32,25 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,32 Prozent auf 29,07 EUR), Sartorius vz (-1,17 Prozent auf 245,40 EUR), Beiersdorf (-0,91 Prozent auf 124,80 EUR), BMW (-0,85 Prozent auf 79,02 EUR) und QIAGEN (-0,64 Prozent auf 41,34 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 2 668 106 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 221,542 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,95 Prozent, die höchste im Index.

