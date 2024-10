Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Der LUS-DAX befand sich am Donnerstag im Aufwind.

Zum Handelsschluss notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent fester bei 19 438,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19 557,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 349,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 18 995,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.07.2024, den Stand von 18 361,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 14 905,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16,09 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 678,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Porsche (+ 3,07 Prozent auf 69,16 EUR), Beiersdorf (+ 2,79 Prozent auf 130,60 EUR), Rheinmetall (+ 2,30 Prozent auf 503,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,13 Prozent auf 92,90 EUR) und Siemens Energy (+ 2,10 Prozent auf 37,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Symrise (-2,99 Prozent auf 112,10 EUR), Deutsche Bank (-2,40 Prozent auf 15,79 EUR), Merck (-2,02 Prozent auf 155,50 EUR), Sartorius vz (-1,73 Prozent auf 249,60 EUR) und Siemens (-0,96 Prozent auf 179,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 052 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 247,492 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,75 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,97 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at