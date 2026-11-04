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04.11.2026 15:58:45
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 2,27 Prozent höher bei 26 432,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 769,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26 482,00 Einheiten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 25 280,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 360,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23 884,00 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 9,96 Prozent auf 172,15 EUR), Zalando (+ 7,28 Prozent auf 27,13 EUR), Scout24 (+ 6,84 Prozent auf 91,40 EUR), Continental (+ 5,98 Prozent auf 70,94 EUR) und Commerzbank (+ 5,95 Prozent auf 40,25 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,22 Prozent auf 124,30 EUR), HOCHTIEF (-3,35 Prozent auf 369,80 EUR), Infineon (-1,30 Prozent auf 51,72 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 314,60 EUR) und QIAGEN (+ 0,23 Prozent auf 45,13 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 464 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 237,653 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,65 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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