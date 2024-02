Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,73 Prozent auf 25 917,66 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 245,948 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,269 Prozent fester bei 25 797,93 Punkten in den Handel, nach 25 728,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 797,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 917,66 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 12.01.2024, den Stand von 26 296,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 25 290,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, den Wert von 28 394,76 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,43 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 272,39 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 5,38 Prozent auf 10,02 EUR), Delivery Hero (+ 4,20 Prozent auf 19,26 EUR), Aroundtown SA (+ 2,85 Prozent auf 1,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,85 Prozent auf 31,04 EUR) und SMA Solar (+ 2,37 Prozent auf 54,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil United Internet (-0,34 Prozent auf 23,60 EUR), Siltronic (-0,27 Prozent auf 90,70 EUR), Nemetschek SE (-0,24 Prozent auf 89,96 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,14 Prozent auf 110,60 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,07 Prozent auf 145,25 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 281 940 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,250 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,10 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at