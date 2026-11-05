Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,02 Prozent fester bei 31 497,08 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 344,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,449 Prozent höher bei 31 318,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 178,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 613,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 301,50 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 3,31 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Wert von 30 426,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 426,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der MDAX 29 374,55 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,67 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 19,54 Prozent auf 14,62 EUR), Bechtle (+ 7,62 Prozent auf 36,46 EUR), AUTO1 (+ 6,75 Prozent auf 19,77 EUR), Nordex (+ 4,46 Prozent auf 42,66 EUR) und DEUTZ (+ 3,88 Prozent auf 10,05 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen RENK (-6,79 Prozent auf 34,60 EUR), Nemetschek SE (-5,61 Prozent auf 71,45 EUR), Siltronic (-4,89 Prozent auf 54,45 EUR), AUMOVIO (-4,73 Prozent auf 32,25 EUR) und AIXTRON SE (-2,24 Prozent auf 31,36 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 347 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,097 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at