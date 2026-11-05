MDAX

30 642,23
-249,33
-0,81 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
MDAX-Kursentwicklung 05.11.2026 12:27:11

Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus

Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,02 Prozent fester bei 31 497,08 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 344,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,449 Prozent höher bei 31 318,35 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 178,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 613,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 301,50 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 3,31 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Wert von 30 426,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 426,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der MDAX 29 374,55 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 1,67 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 19,54 Prozent auf 14,62 EUR), Bechtle (+ 7,62 Prozent auf 36,46 EUR), AUTO1 (+ 6,75 Prozent auf 19,77 EUR), Nordex (+ 4,46 Prozent auf 42,66 EUR) und DEUTZ (+ 3,88 Prozent auf 10,05 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen RENK (-6,79 Prozent auf 34,60 EUR), Nemetschek SE (-5,61 Prozent auf 71,45 EUR), Siltronic (-4,89 Prozent auf 54,45 EUR), AUMOVIO (-4,73 Prozent auf 32,25 EUR) und AIXTRON SE (-2,24 Prozent auf 31,36 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 347 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42,097 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 30,27 4,81% AIXTRON SE
AUMOVIO 31,75 -1,85% AUMOVIO
AUTO1 17,67 -4,54% AUTO1
Bechtle AG 33,46 -3,18% Bechtle AG
DEUTZ AG 9,27 -2,22% DEUTZ AG
freenet AG 23,28 -0,94% freenet AG
LANXESS AG 13,13 1,86% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,36 3,54% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE
Nordex AG 42,32 4,39% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,95 -1,37% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,52 -0,36% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 34,50 -0,26% RENK
Siltronic AG 50,25 1,03% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 11,86 0,47% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 642,23 -0,81%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen