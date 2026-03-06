Grand City Properties Aktie

Grand City Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882

Kursentwicklung 06.03.2026 12:27:05

Optimismus in Frankfurt: SDAX mit Kursplus

Optimismus in Frankfurt: SDAX mit Kursplus

Der SDAX zeigt aktuell eine positive Tendenz.

Am Freitag klettert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 17 335,91 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,686 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,521 Prozent fester bei 17 389,27 Punkten in den Handel, nach 17 299,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 313,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 483,53 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,63 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 06.02.2026, einen Stand von 17 893,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 905,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 15 754,06 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,114 Prozent nach. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 983,42 Zählern erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Grand City Properties (+ 4,90 Prozent auf 10,70 EUR), Gerresheimer (+ 3,31 Prozent auf 18,72 EUR), adesso SE (+ 3,03 Prozent auf 68,00 EUR), ATOSS Software (+ 2,58 Prozent auf 91,30 EUR) und Verve Group (+ 2,57 Prozent auf 1,52 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Vossloh (-5,22 Prozent auf 70,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,44 Prozent auf 52,75 EUR), PATRIZIA SE (-4,06 Prozent auf 7,56 EUR), Douglas (-2,62 Prozent auf 10,40 EUR) und Siltronic (-2,33 Prozent auf 50,25 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 146 861 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 7,748 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

