Optimismus in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag

Um 12:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent fester bei 3 624,46 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 535,387 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,393 Prozent fester bei 3 622,70 Punkten in den Handel, nach 3 608,52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 604,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 634,94 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,335 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.01.2026, den Stand von 3 827,50 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 13.11.2025, einen Stand von 3 548,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 859,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,005 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 558,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 6,04 Prozent auf 27,04 EUR), Sartorius vz (+ 3,51 Prozent auf 229,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,32 Prozent auf 22,10 EUR), CANCOM SE (+ 2,69 Prozent auf 22,90 EUR) und Kontron (+ 2,18 Prozent auf 23,40 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen JENOPTIK (-2,66 Prozent auf 26,30 EUR), SMA Solar (-2,25 Prozent auf 32,10 EUR), Siltronic (-1,56 Prozent auf 50,60 EUR), Nagarro SE (-1,31 Prozent auf 60,05 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,85 Prozent auf 116,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 232 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 192,422 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,01 erwartet. Mit 6,59 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at