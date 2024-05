Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,25 Prozent fester bei 3 442,21 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 521,945 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,013 Prozent leichter bei 3 433,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 433,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 423,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 450,28 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,256 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, lag der TecDAX bei 3 216,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, stand der TecDAX bei 3 405,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, stand der TecDAX noch bei 3 278,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,54 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 2,94 Prozent auf 56,00 EUR), Infineon (+ 2,49 Prozent auf 37,26 EUR), AIXTRON SE (+ 2,03 Prozent auf 23,08 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,54 Prozent auf 54,24 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,51 Prozent auf 94,35 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-3,30 Prozent auf 40,09 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-1,54 Prozent auf 46,00 EUR), Sartorius vz (-1,44 Prozent auf 266,60 EUR), HENSOLDT (-1,17 Prozent auf 38,98 EUR) und Nagarro SE (-1,14 Prozent auf 82,45 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 369 530 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209,377 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,89 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at