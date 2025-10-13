SUSS MicroTec Aktie

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

Neuer Schwung 13.10.2025 13:19:39

SUSS MicroTec-Aktie schießt nach oben: Oddo erkennt Erholungszeichen

SUSS MicroTec-Aktie schießt nach oben: Oddo erkennt Erholungszeichen

Eine Empfehlung von Oddo BHF hat einer Kurserholung von SUSS MicroTec am Montag Schwung geliefert.

In einem vom jüngsten Zollschock erholten Aktienmarkt legten die Papiere des Chipindustrie-Ausrüsters am Vormittag via XETRA zeitweise um überdurchschnittliche 14,48 Prozent auf 37,96 Euro zu.

Die Zeiten sinkender Gewinnerwartungen seien vorüber, schrieben die Experten der Investmentbank Oddo BHF in ihrer Studie zu SUSS MicroTec. Sie hoben ihre Gewinnerwartungen für 2026 um 15 Prozent an und legten ein Kursziel von 45 Euro fest.

Noch optimistischer ist Abed Jarad von MWB Research, der bei einem Kursziel von 56 Euro seine "Buy"-Empfehlung bestätigte. Während der Auftragseingang sich zuletzt träge entwickelt haben dürfte, weil Kunden vorherige, vom KI-Trend getriebene Investitionen zunächst verdauten, sorge der Auftragsbestand für einen guten Puffer, erklärte der Analyst. Gleichzeitig nehme der Rückenwind von der Speicherchip-Seite zu, wie jüngste Produktionsankündigungen von Herstellern wie Samsung, SK hynix und AMD zeigten. Das werde auch die Nachfrage nach Anlagen von SUSS beleben.

Zuletzt rang der Halbleiterzulieferer mit einer schwachen Nachfrage nach seinen Produkten. Der Auftragseingang war im zweiten Quartal wie schon zum Jahresauftakt gesunken. "Nach zwei ausgesprochen starken Jahren beim Auftragseingang halten sich unsere Kunden aktuell angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen und der Inbetriebnahme der gelieferten Anlagen mit Bestellungen zurück", hatte SUSS-Chef Burkhardt Frick im Sommer gesagt.

Dies spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider. So haben die Papiere auf Sicht von zwölf Monaten trotz der aktuellen Erholung immer noch fast die Hälfte ihres Wertes verloren.

Zuletzt gab es aber von vielen großen Technologiekonzernen Ankündigungen zu umfangreicheren weiteren KI-Investitionen und dem Bau von Rechenzentren. Das könnte Chiphersteller ermutigen, wieder vermehrt in neue Produktionsanlagen zu investieren, wovon SUSS profitieren könnte.

FRANKFURT (dpa-AFX)

