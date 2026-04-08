Optimismus in Frankfurt: TecDAX stürmt mittags vor

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 4,58 Prozent aufwärts auf 3 582,64 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 506,542 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 4,63 Prozent stärker bei 3 584,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 425,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 569,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 598,86 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 3,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 3 607,48 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Wert von 3 780,05 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 3 294,90 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,15 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 10,43 Prozent auf 42,26 EUR), EVOTEC SE (+ 7,79 Prozent auf 4,82 EUR), Sartorius vz (+ 7,45 Prozent auf 223,60 EUR), Kontron (+ 7,41 Prozent auf 20,30 EUR) und Siltronic (+ 7,40 Prozent auf 58,75 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-0,31 Prozent auf 45,72 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,16 Prozent auf 30,86 EUR), Nordex (+ 0,80 Prozent auf 45,42 EUR), 1&1 (+ 1,05 Prozent auf 24,15 EUR) und HENSOLDT (+ 1,06 Prozent auf 81,86 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 004 119 Aktien gehandelt. Mit 173,849 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at