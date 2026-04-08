Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX-Performance im Blick 08.04.2026 12:26:51

Optimismus in Frankfurt: TecDAX stürmt mittags vor

Optimismus in Frankfurt: TecDAX stürmt mittags vor

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 4,58 Prozent aufwärts auf 3 582,64 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 506,542 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 4,63 Prozent stärker bei 3 584,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 425,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 569,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 598,86 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 3,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 3 607,48 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Wert von 3 780,05 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 3 294,90 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,15 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 10,43 Prozent auf 42,26 EUR), EVOTEC SE (+ 7,79 Prozent auf 4,82 EUR), Sartorius vz (+ 7,45 Prozent auf 223,60 EUR), Kontron (+ 7,41 Prozent auf 20,30 EUR) und Siltronic (+ 7,40 Prozent auf 58,75 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-0,31 Prozent auf 45,72 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,16 Prozent auf 30,86 EUR), Nordex (+ 0,80 Prozent auf 45,42 EUR), 1&1 (+ 1,05 Prozent auf 24,15 EUR) und HENSOLDT (+ 1,06 Prozent auf 81,86 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 004 119 Aktien gehandelt. Mit 173,849 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
07:55 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Infineon Neutral UBS AG
01.04.26 Infineon Overweight Barclays Capital
26.03.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,15 0,21% 1&1 AG
ATOSS Software AG 80,30 5,38% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 31,16 1,20% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 4,84 7,46% EVOTEC SE
freenet AG 27,56 1,92% freenet AG
HENSOLDT 82,44 2,82% HENSOLDT
Infineon AG 42,69 9,70% Infineon AG
Kontron 20,14 5,45% Kontron
Nordex AG 45,90 1,24% Nordex AG
SAP SE 151,66 3,45% SAP SE
Sartorius AG Vz. 223,50 6,84% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 59,05 7,36% Siltronic AG
SMA Solar AG 47,56 3,08% SMA Solar AG
TeamViewer 4,50 2,74% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 603,21 5,18%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen eröffnet stark -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen ziehen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen