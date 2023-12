Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent auf 3 200,04 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 471,493 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,226 Prozent höher bei 3 199,38 Punkten in den Handel, nach 3 192,16 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 204,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 196,64 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 2,20 Prozent. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, bei 2 790,82 Punkten. Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 154,47 Punkten. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, den Stand von 3 069,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 10,10 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 350,46 Punkte. 2 788,38 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell MorphoSys (+ 3,40 Prozent auf 20,68 EUR), Infineon (+ 1,37 Prozent auf 36,19 EUR), EVOTEC SE (+ 1,15 Prozent auf 18,54 EUR), JENOPTIK (+ 1,13 Prozent auf 25,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,12 Prozent auf 33,36 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Kontron (-4,44 Prozent auf 21,52 EUR), Siltronic (-1,35 Prozent auf 91,40 EUR), Sartorius vz (-0,85 Prozent auf 292,00 EUR), QIAGEN (-0,64 Prozent auf 37,39 EUR) und CANCOM SE (-0,50 Prozent auf 27,84 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 588 482 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 166,729 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,55 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at