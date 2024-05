Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der TecDAX am Mittwoch.

Am Mittwoch bewegt sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,47 Prozent fester bei 3 438,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 516,026 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,093 Prozent höher bei 3 425,95 Punkten, nach 3 422,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 425,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 440,66 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 15.04.2024, den Stand von 3 334,32 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 15.02.2024, einen Wert von 3 386,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wurde der TecDAX auf 3 234,14 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 3,43 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 2,33 Prozent auf 19,76 EUR), CANCOM SE (+ 1,65 Prozent auf 32,10 EUR), United Internet (+ 1,64 Prozent auf 23,58 EUR), Siltronic (+ 1,45 Prozent auf 73,45 EUR) und 1&1 (+ 1,02 Prozent auf 17,78 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nagarro SE (-1,13 Prozent auf 87,85 EUR), Nordex (-0,79 Prozent auf 15,00 EUR), CompuGroup Medical SE (-0,42 Prozent auf 28,12 EUR), freenet (-0,42 Prozent auf 23,90 EUR) und MorphoSys (-0,07 Prozent auf 67,80 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 145 723 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 206,225 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

2024 verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at