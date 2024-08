Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker

Der TecDAX knüpft am Mittwoch an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent auf 3 285,78 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 519,712 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,411 Prozent fester bei 3 286,37 Punkten in den Handel, nach 3 272,91 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 292,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 284,50 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,333 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 408,93 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bei 3 422,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 148,40 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 1,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell United Internet (+ 3,77 Prozent auf 17,62 EUR), 1&1 (+ 2,71 Prozent auf 12,88 EUR), SMA Solar (+ 1,27 Prozent auf 22,28 EUR), Energiekontor (+ 0,86 Prozent auf 58,80 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,75 Prozent auf 87,75 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nagarro SE (-3,10 Prozent auf 74,90 EUR), JENOPTIK (-0,86 Prozent auf 27,76 EUR), CANCOM SE (-0,76 Prozent auf 28,90 EUR), PNE (-0,70 Prozent auf 14,28 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-0,52 Prozent auf 56,90 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 174 335 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 220,818 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

