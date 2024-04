Optimismus in London: FTSE 100 beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen

Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 7 937,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,522 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 935,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 935,09 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 882,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 937,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,191 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 682,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 682,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 673,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,80 Prozent nach oben. Bei 8 015,63 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 3,66 Prozent auf 5,24 GBP), Barclays (+ 2,40 Prozent auf 1,89 GBP), Standard Chartered (+ 2,24 Prozent auf 6,94 GBP), Glencore (+ 2,21 Prozent auf 4,58 GBP) und NatWest Group (+ 2,10 Prozent auf 2,73 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil BT Group (-4,60 Prozent auf 1,05 GBP), RS Group (-3,17 Prozent auf 6,88 GBP), Admiral Group (-3,02 Prozent auf 26,94 GBP), Prudential (-2,65 Prozent auf 7,20 GBP) und Smiths (-1,93 Prozent auf 16,25 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 114 849 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 196,655 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die HSBC-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

