Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,39 Prozent nach oben auf 8 273,19 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,535 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 241,26 Punkten, nach 8 241,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 274,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 241,26 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 246,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 911,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, lag der FTSE 100 bei 7 442,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,14 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 2,29 Prozent auf 3,13 GBP), Barratt Developments (+ 1,70 Prozent auf 5,00 GBP), Taylor Wimpey (+ 1,68 Prozent auf 1,51 GBP), Glencore (+ 1,62 Prozent auf 4,89 GBP) und Fresnillo (+ 1,38 Prozent auf 5,84 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen HSBC (-1,13 Prozent auf 6,84 GBP), Standard Chartered (-1,03 Prozent auf 7,32 GBP), Aviva (-0,37 Prozent auf 4,79 GBP), Rio Tinto (-0,21 Prozent auf 53,48 GBP) und BP (-0,08 Prozent auf 4,90 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 22 059 202 Aktien gehandelt. Mit 219,873 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,42 erwartet. Mit 10,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

