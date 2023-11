Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Montagshandel im Plus

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 7 426,28 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,388 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 417,73 Punkten, nach 7 417,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 414,51 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 430,31 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, lag der FTSE 100 bei 7 494,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 564,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, bei 7 334,84 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,69 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 206,82 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Melrose Industries (+ 3,80 Prozent auf 5,08 GBP), Ocado Group (+ 3,61 Prozent auf 5,62 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,64 Prozent auf 1,34 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,18 Prozent auf 83,92 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,04 Prozent auf 2,23 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Prudential (-1,96 Prozent auf 8,82 GBP), Land Securities Group (-1,49 Prozent auf 6,07 GBP), Segro (-1,38 Prozent auf 7,73 GBP), Taylor Wimpey (-1,27 Prozent auf 1,13 GBP) und Beazley (-1,21 Prozent auf 5,33 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 1 112 076 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 202,120 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,16 Prozent die höchste Dividendenrendite.

