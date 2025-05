FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Coca-Cola nach Zahlen von 75 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softgetränkehersteller habe es auch im ersten Quartal geschafft, dem herausfordernden Konsumumfeld erfolgreich zu trotzen und ein besser als erwartetes Zahlenwerk vorzulegen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das "Allwetter-Geschäftsmodell" tue, was es am besten könne: es liefere./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 15:49 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 15:51 / MESZ





