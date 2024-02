Optimismus in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Montagnachmittag zu

Um 20:02 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,50 Prozent auf 38 864,59 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 11,661 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,156 Prozent stärker bei 38 731,97 Punkten, nach 38 671,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 38 927,08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 38 628,92 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 12.01.2024, bei 37 592,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34 283,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 33 869,27 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 3,05 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 38 927,08 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 3,01 Prozent auf 395,82 USD), Intel (+ 2,45 Prozent auf 44,37 USD), Dow (+ 2,20 Prozent auf 55,18 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,20 Prozent auf 22,73 USD) und Nike (+ 2,19 Prozent auf 106,79 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-1,12 Prozent auf 288,04 USD), Microsoft (-0,90 Prozent auf 416,77 USD), UnitedHealth (-0,59 Prozent auf 515,17 USD), Apple (-0,59 Prozent auf 187,74 USD) und IBM (-0,42 Prozent auf 185,55 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 5 393 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,892 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,82 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at