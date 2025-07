Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende Verluste in Höhe von 0,63 Prozent auf 44 371,51 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 17,552 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,499 Prozent auf 44 427,75 Punkte an der Kurstafel, nach 44 650,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44 480,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 44 275,25 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,964 Prozent nach unten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 11.06.2025, den Wert von 42 865,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.04.2025, wurde der Dow Jones mit 40 212,71 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.07.2024, wies der Dow Jones 39 753,75 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 4,67 Prozent. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 1,53 Prozent auf 304,10 USD), Amazon (+ 1,24 Prozent auf 225,02 USD), Chevron (+ 0,74 Prozent auf 155,31 USD), McDonalds (+ 0,51 Prozent auf 299,91 USD) und NVIDIA (+ 0,50 Prozent auf 164,92 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Nike (-2,67 Prozent auf 72,63 USD), Salesforce (-2,24 Prozent auf 258,07 USD), Visa (-2,23 Prozent auf 347,93 USD), Home Depot (-1,97 Prozent auf 315,55 EUR) und American Express (-1,77 Prozent auf 319,47 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47 414 427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,427 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent an der Spitze im Index.

