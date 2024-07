Optimismus in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Beim Dow Jones lassen sich am Dienstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 16:01 Uhr Gewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 40 651,25 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 14,262 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,182 Prozent auf 40 138,40 Punkte an der Kurstafel, nach 40 211,72 Punkten am Vortag.

Bei 40 263,78 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 40 661,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Wert von 38 589,16 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, bei 37 798,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bei 34 509,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,79 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 40 661,99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 3,82 Prozent auf 535,04 USD), IBM (+ 1,85 Prozent auf 186,27 USD), Goldman Sachs (+ 1,24 Prozent auf 498,33 USD), Boeing (+ 1,03 Prozent auf 180,96 USD) und Home Depot (+ 0,99 Prozent auf 362,02 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Chevron (-0,94 Prozent auf 156,56 USD), JPMorgan Chase (-0,70 Prozent auf 208,57 USD), Microsoft (-0,55 Prozent auf 451,46 USD), Intel (-0,38 Prozent auf 34,33 USD) und 3M (-0,13 Prozent auf 102,59 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 1 677 183 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,247 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,92 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at