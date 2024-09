Optimismus in New York: Dow Jones liegt nachmittags im Plus

Um 20:01 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,70 Prozent stärker bei 41 895,54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,812 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,283 Prozent höher bei 41 723,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 41 606,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41 981,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41 476,96 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 40 659,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, wurde der Dow Jones mit 38 834,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 34 624,30 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,08 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 41 981,97 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 1,79 Prozent auf 220,67 USD), Caterpillar (+ 0,76 Prozent auf 356,38 USD), Walmart (+ 0,62) Prozent auf 79,09 USD), Chevron (+ 0,61 Prozent auf 144,29 USD) und UnitedHealth (+ 0,61 Prozent auf 581,50 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Intel (-1,84 Prozent auf 21,08 USD), Honeywell (-1,27 Prozent auf 201,64 USD), Salesforce (-0,91 Prozent auf 252,86 USD), American Express (-0,75 Prozent auf 263,41 USD) und Microsoft (-0,63 Prozent auf 432,39 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 8 659 156 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,959 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

