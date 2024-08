Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Am Freitag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 40 659,76 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13,508 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,659 Prozent auf 40 295,74 Punkte an der Kurstafel, nach 40 563,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 40 453,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40 726,03 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 2,79 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, notierte der Dow Jones bei 40 954,48 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 39 869,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, lag der Dow Jones bei 34 765,74 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,81 Prozent zu. Bei 41 376,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,03 Prozent auf 179,99 USD), Cisco (+ 1,92 Prozent auf 49,46 USD), Verizon (+ 1,42 Prozent auf 40,61 USD), McDonalds (+ 1,32 Prozent auf 278,49 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,14 Prozent auf 213,97 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amgen (-1,21 Prozent auf 321,44 USD), Caterpillar (-0,62 Prozent auf 343,48 USD), Microsoft (-0,61 Prozent auf 418,47 USD), UnitedHealth (-0,33 Prozent auf 577,68 USD) und Amazon (-0,30 Prozent auf 177,06 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 16 340 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,069 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at