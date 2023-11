Optimismus in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels fester

Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,01 Prozent stärker bei 34 065,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,510 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,213 Prozent tiefer bei 33 988,83 Punkten in den Montagshandel, nach 34 061,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 34 167,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 34 056,17 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, stand der Dow Jones bei 33 407,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 35 065,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wurde der Dow Jones mit 32 403,22 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 2,80 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 0,89 Prozent auf 355,93 USD), Apple (+ 0,67 Prozent auf 177,83 USD), IBM (+ 0,57 Prozent auf 148,74 USD), Chevron (+ 0,54 Prozent auf 148,41 USD) und Travelers (+ 0,51 Prozent auf 169,27 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walgreens Boots Alliance (-1,09 Prozent auf 21,87 USD), Honeywell (-0,60 Prozent auf 187,86 USD), 3M (-0,55 Prozent auf 93,34 USD), Caterpillar (-0,41 Prozent auf 239,76 USD) und Boeing (-0,38 Prozent auf 194,31 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 050 305 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,573 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,59 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 8,95 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at