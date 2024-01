Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Aufwind

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch am Morgen aufwärts.

Am Donnerstag steigt der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ um 1,02 Prozent auf 16 907,16 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,944 Prozent auf 16 894,33 Punkte an der Kurstafel, nach 16 736,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 16 882,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 924,87 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,787 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 16 729,80 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, stand der NASDAQ 100 bei 14 909,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 11 410,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,20 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 924,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Fastenal (+ 5,32 Prozent auf 66,75 USD), Marvell Technology (+ 5,17 Prozent auf 68,74 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,04 Prozent auf 168,25 USD), KLA-Tencor (+ 3,46 Prozent auf 581,99 USD) und Intuitive Surgical (+ 3,26 Prozent auf 370,59 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Moderna (-3,35 Prozent auf 96,99 USD), JDcom (-1,87 Prozent auf 22,00 USD), Vertex Pharmaceuticals (-1,63 Prozent auf 426,71 USD), Dollar Tree (-1,48 Prozent auf 133,39 USD) und Biogen (-1,39 Prozent auf 241,87 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 248 154 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,664 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

