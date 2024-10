Optimismus in New York: NASDAQ Composite liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,63 Prozent höher bei 18 489,55 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,503 Prozent auf 18 466,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18 373,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 524,33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 452,58 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,341 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 18.09.2024, bei 17 573,30 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 18.07.2024, den Wert von 17 871,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 314,30 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 25,22 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Comtech Telecommunications (+ 16,38 Prozent auf 4,12 USD), MicroStrategy (+ 11,60 Prozent auf 215,86 USD), Netflix (+ 11,09) Prozent auf 763,89 USD), Nissan Motor (+ 10,89 Prozent auf 2,85 USD) und Intuitive Surgical (+ 10,01 Prozent auf 521,15 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Astronics (-9,65 Prozent auf 19,01 USD), Hooker Furniture (-5,66 Prozent auf 16,51 USD), Independent Bank (-5,41 Prozent auf 61,57 USD), WD-40 (-5,11 Prozent auf 251,25 USD) und Americas Car-Mart (-4,57 Prozent auf 42,76 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 38 403 751 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,249 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an.

