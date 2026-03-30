Optimismus in New York: NASDAQ Composite mittags in der Gewinnzone

Das macht der NASDAQ Composite am ersten Tag der Woche.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,29 Prozent fester bei 21 008,20 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,706 Prozent auf 21 096,24 Punkte an der Kurstafel, nach 20 948,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21 139,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20 891,96 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 22 668,21 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 23 419,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 322,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 9,59 Prozent zurück. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 891,96 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Elron Electronic Industries (+ 100,00 Prozent auf 2,00 USD), United Therapeutics (+ 13,10 Prozent auf 591,34 USD), Century Aluminum (+ 11,72 Prozent auf 55,47 USD), Lifetime Brands (+ 9,33 Prozent auf 5,39 USD) und SMC (+ 5,49 Prozent auf 398,74 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-16,87 Prozent auf 50,40 USD), Rambus (-8,18 Prozent auf 82,39 USD), Nexstar Media Group (-7,66 Prozent auf 196,81 USD), CIENA (-7,18 Prozent auf 372,78 USD) und PDF Solutions (-7,08 Prozent auf 31,09 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 640 457 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,535 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,32 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at