Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,65 Prozent stärker bei 17 134,85 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,697 Prozent höher bei 16 974,48 Punkten, nach 16 857,05 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 16 955,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 142,40 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,60 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 16 156,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15 939,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 229,43 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 16,04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 17 142,40 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit 3D Systems (+ 21,97 Prozent auf 4,22 USD), Verint Systems (+ 20,91 Prozent auf 34,12 USD), ASML (+ 9,07 Prozent auf 1 037,07 USD), Veeco Instruments (+ 9,03 Prozent auf 44,06 USD) und AXT (+ 6,93 Prozent auf 3,55 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Arundel (-31,19 Prozent auf 0,15 CHF), Donegal Group B (-6,99 Prozent auf 11,97 USD), Nice Systems (-6,71 Prozent auf 159,44 USD), Enzon Pharmaceuticals (-4,66 Prozent auf 0,14 USD) und Sify (-3,78 Prozent auf 0,94 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 831 788 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,825 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 15,75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at