Optimismus in New York: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell

In New York stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,07 Prozent höher bei 38 299,60 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,715 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,11 Prozent stärker bei 38 699,17 Punkten, nach 38 272,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 38 194,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 420,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,924 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, mit 37 592,98 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 14.11.2023, einen Stand von 34 827,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, stand der Dow Jones noch bei 34 089,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,55 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 38 927,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,58 Prozent auf 288,39 USD), Intel (+ 2,10 Prozent auf 44,07 USD), Caterpillar (+ 1,46 Prozent auf 317,41 USD), Cisco (+ 1,03 Prozent auf 50,15 USD) und Dow (+ 0,86 Prozent auf 53,64 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Apple (-1,13 Prozent auf 182,95 USD), Johnson Johnson (-0,84 Prozent auf 155,16 USD), Boeing (-0,71 Prozent auf 203,00 USD), Procter Gamble (-0,68 Prozent auf 155,20 USD) und Walmart (-0,59 Prozent auf 168,15 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 978 780 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,881 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

