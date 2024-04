Optimismus in New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones hält am Montagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Montag gewinnt der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,21 Prozent auf 38 321,49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,046 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,327 Prozent auf 38 114,70 Punkte an der Kurstafel, nach 38 239,66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 38 394,30 Punkte, das Tagestief hingegen 38 282,16 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 39 807,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 333,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34 098,16 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,61 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 39 889,05 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 3,77 Prozent auf 175,69 USD), Verizon (+ 1,86 Prozent auf 40,42 USD), Amgen (+ 1,31 Prozent auf 273,51 USD), Cisco (+ 0,79 Prozent auf 48,24 USD) und Boeing (+ 0,78 Prozent auf 168,52 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Intel (-2,34 Prozent auf 31,14 USD), Microsoft (-1,51 Prozent auf 400,18 USD), Travelers (-0,39 Prozent auf 212,62 USD), Visa (-0,37 Prozent auf 273,50 USD) und JPMorgan Chase (-0,33 Prozent auf 192,86 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 3 714 176 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,818 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist mit 8,65 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at