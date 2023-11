Optimismus in Wien: ATX am Nachmittag fester

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Dienstag steigt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,36 Prozent auf 3 071,22 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 104,924 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,038 Prozent höher bei 3 061,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 060,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 079,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 045,26 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bewegte sich der ATX bei 3 168,13 Punkten. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 3 245,98 Punkten. Der ATX wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, einen Stand von 2 936,87 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,80 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 3,36 Prozent auf 110,80 EUR), CA Immobilien (+ 2,92 Prozent auf 31,70 EUR), Lenzing (+ 2,10 Prozent auf 36,45 EUR), Vienna Insurance (+ 2,02 Prozent auf 25,20 EUR) und voestalpine (+ 1,99 Prozent auf 23,52 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Verbund (-2,48 Prozent auf 80,45 EUR), DO (-1,44 Prozent auf 109,20 EUR), Erste Group Bank (-0,36 Prozent auf 33,68 EUR), Telekom Austria (-0,30 Prozent auf 6,58 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,11 Prozent auf 47,50 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 405 342 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX mit 28,766 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,14 erwartet. BAWAG lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,23 Prozent.

Redaktion finanzen.at