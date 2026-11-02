Optimismus in Wien: ATX im Plus

Am Montag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,59 Prozent fester bei 6 457,88 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 185,697 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 6 419,54 Punkte an der Kurstafel, nach 6 420,03 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 6 408,25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 468,20 Punkten lag.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 718,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 457,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 808,16 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 20,67 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell STRABAG SE (+ 2,97 Prozent auf 104,00 EUR), DO (+ 2,88 Prozent auf 214,50 EUR), PORR (+ 2,38 Prozent auf 32,20 EUR), Wienerberger (+ 2,28 Prozent auf 16,60 EUR) und Raiffeisen (+ 2,05 Prozent auf 57,25 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-1,84 Prozent auf 74,75 EUR), Erste Group Bank (-0,46 Prozent auf 107,90 EUR), Verbund (+ 0,07 Prozent auf 69,55 EUR), EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,05 EUR) und voestalpine (+ 0,53 Prozent auf 41,52 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 88 796 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42,108 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at