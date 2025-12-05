Optimismus in Wien: ATX mittags freundlich

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,49 Prozent stärker bei 5 117,25 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 148,550 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 5 091,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 092,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 124,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 091,71 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 784,37 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 4 597,61 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 3 574,83 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 39,94 Prozent zu Buche. Bei 5 124,42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 3,46 Prozent auf 80,70 EUR), Wienerberger (+ 2,13 Prozent auf 29,66 EUR), Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR), PORR (+ 1,71 Prozent auf 32,65 EUR) und Andritz (+ 1,56 Prozent auf 65,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen EVN (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,37 Prozent auf 32,50 EUR), OMV (-0,87 Prozent auf 47,78 EUR), CA Immobilien (-0,58 Prozent auf 24,08 EUR) und UNIQA Insurance (-0,27 Prozent auf 14,78 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 119 459 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 37,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,24 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at