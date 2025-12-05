EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

Index-Performance 05.12.2025 12:26:49

Optimismus in Wien: ATX mittags freundlich

Optimismus in Wien: ATX mittags freundlich

Der ATX notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,49 Prozent stärker bei 5 117,25 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 148,550 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 5 091,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 092,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 124,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 091,71 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 784,37 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 4 597,61 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 05.12.2024, mit 3 574,83 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 39,94 Prozent zu Buche. Bei 5 124,42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 3,46 Prozent auf 80,70 EUR), Wienerberger (+ 2,13 Prozent auf 29,66 EUR), Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR), PORR (+ 1,71 Prozent auf 32,65 EUR) und Andritz (+ 1,56 Prozent auf 65,15 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen EVN (-1,82 Prozent auf 26,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,37 Prozent auf 32,50 EUR), OMV (-0,87 Prozent auf 47,78 EUR), CA Immobilien (-0,58 Prozent auf 24,08 EUR) und UNIQA Insurance (-0,27 Prozent auf 14,78 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 119 459 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 37,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,24 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Analysen

15.10.25 EVN kaufen Erste Group Bank
28.08.25 EVN add Baader Bank
17.06.25 EVN kaufen Erste Group Bank
23.04.25 EVN buy Baader Bank
23.12.24 EVN buy Erste Group Bank
