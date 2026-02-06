Optimismus in Wien: ATX nachmittags im Plus

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,76 Prozent höher bei 5 679,94 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,732 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 5 635,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 637,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 587,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 687,33 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 1,35 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 06.01.2026, den Wert von 5 415,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4 767,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 920,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,13 Prozent nach oben. Bei 5 755,99 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 3,03 Prozent auf 61,20 EUR), PORR (+ 2,53 Prozent auf 36,50 EUR), DO (+ 2,08 Prozent auf 196,40 EUR), Erste Group Bank (+ 1,98 Prozent auf 107,90 EUR) und Raiffeisen (+ 1,73 Prozent auf 42,24 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Andritz (-6,26 Prozent auf 71,15 EUR), Vienna Insurance (-2,66 Prozent auf 65,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,45 Prozent auf 33,05 EUR), UNIQA Insurance (-0,25 Prozent auf 16,00 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 27,55 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 238 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,088 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at