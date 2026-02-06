Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Index im Fokus 06.02.2026 15:59:28

Optimismus in Wien: ATX nachmittags im Plus

Optimismus in Wien: ATX nachmittags im Plus

Der ATX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,76 Prozent höher bei 5 679,94 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,732 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 5 635,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 637,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 587,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 687,33 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 1,35 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 06.01.2026, den Wert von 5 415,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4 767,33 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 920,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,13 Prozent nach oben. Bei 5 755,99 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 3,03 Prozent auf 61,20 EUR), PORR (+ 2,53 Prozent auf 36,50 EUR), DO (+ 2,08 Prozent auf 196,40 EUR), Erste Group Bank (+ 1,98 Prozent auf 107,90 EUR) und Raiffeisen (+ 1,73 Prozent auf 42,24 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Andritz (-6,26 Prozent auf 71,15 EUR), Vienna Insurance (-2,66 Prozent auf 65,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,45 Prozent auf 33,05 EUR), UNIQA Insurance (-0,25 Prozent auf 16,00 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 27,55 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 238 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,088 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 6,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & CO

Analysen zu Lenzing AG

17.11.25 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
26.08.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
14.08.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 70,70 -6,85% Andritz AG
DO & CO 198,60 3,22% DO & CO
Erste Group Bank AG 107,00 1,13% Erste Group Bank AG
Lenzing AG 27,60 0,18% Lenzing AG
OMV AG 52,15 1,07% OMV AG
Österreichische Post AG 34,20 0,59% Österreichische Post AG
PORR AG 36,65 2,95% PORR AG
Raiffeisen 42,02 1,20% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 33,00 -0,60% Schoeller-Bleckmann
UNIQA Insurance AG 15,98 -0,37% UNIQA Insurance AG
Verbund AG 61,45 3,45% Verbund AG
Vienna Insurance 66,20 -2,07% Vienna Insurance
voestalpine AG 42,70 1,67% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 665,53 0,51%

