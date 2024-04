Optimismus in Wien: ATX Prime klettert zum Start des Dienstagshandels

Der ATX Prime knüpft am Dienstagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag legt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 1 779,54 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 1 779,17 Punkte an der Kurstafel, nach 1 779,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 783,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 778,65 Punkten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 757,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 703,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 642,64 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 3,82 Prozent zu Buche. Bei 1 802,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 1,13 Prozent auf 17,84 EUR), Lenzing (+ 0,81 Prozent auf 31,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,74 Prozent auf 47,40 EUR), voestalpine (+ 0,40 Prozent auf 25,10 EUR) und BAWAG (+ 0,36 Prozent auf 56,20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen FACC (-2,24 Prozent auf 6,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,98 Prozent auf 7,92 EUR), Flughafen Wien (-1,00 Prozent auf 49,70 EUR), Andritz (-0,98 Prozent auf 55,35 EUR) und PORR (-0,83 Prozent auf 14,38 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 25 183 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,441 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Die Warimpex-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

