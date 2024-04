Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Dienstagshandels zu

Zum Handelsende gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,75 Prozent auf 1 792,43 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 779,17 Zählern und damit 0,006 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 779,06 Punkte).

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 794,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 778,65 Punkten erreichte.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 757,49 Punkten auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 1 703,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 642,64 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Warimpex (+ 7,76 Prozent auf 0,78 EUR), ZUMTOBEL (+ 6,83 Prozent auf 6,26 EUR), Frequentis (+ 4,65 Prozent auf 27,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,17 Prozent auf 18,20 EUR) und Erste Group Bank (+ 2,37 Prozent auf 44,52 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Mayr-Melnhof Karton (-4,41 Prozent auf 112,60 EUR), Wienerberger (-1,41 Prozent auf 32,22 EUR), Addiko Bank (-1,39 Prozent auf 17,70 EUR), voestalpine (-1,20 Prozent auf 24,70 EUR) und UBM Development (-0,79 Prozent auf 18,80 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 565 966 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 24,441 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Warimpex-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at