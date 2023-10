Optimismus in Wien: ATX schließt im Plus

Zum Handelsschluss tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,52 Prozent fester bei 3 168,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 106,507 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 3 151,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 151,85 Punkten am Vortag.

Bei 3 151,77 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 190,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,300 Prozent. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 153,05 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, lag der ATX bei 3 111,16 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2022, einen Stand von 2 647,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,266 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 4,86 Prozent auf 13,81 EUR), Vienna Insurance (+ 3,33 Prozent auf 26,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,62 Prozent auf 31,40 EUR), BAWAG (+ 1,31 Prozent auf 43,46 EUR) und EVN (+ 1,20 Prozent auf 25,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen DO (-0,76 Prozent auf 103,80 EUR), OMV (-0,64 Prozent auf 45,32 EUR), Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 31,05 EUR), voestalpine (-0,46 Prozent auf 25,84 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,36 Prozent auf 55,80 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 856 546 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 27,046 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at