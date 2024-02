Optimismus in Wien: ATX zeigt sich schlussendlich fester

Der Handel in Wien verlief zum Handelsende in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 3 425,43 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 112,706 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent höher bei 3 420,41 Punkten, nach 3 420,01 Punkten am Vortag.

Bei 3 439,54 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 411,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Wert von 3 430,08 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 06.11.2023, mit 3 199,74 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, bewegte sich der ATX bei 3 354,55 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,393 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Lenzing (+ 2,35 Prozent auf 30,45 EUR), Raiffeisen (+ 1,94 Prozent auf 19,49 EUR), Wienerberger (+ 1,50 Prozent auf 31,04 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,40 Prozent auf 43,35 EUR) und voestalpine (+ 1,33 Prozent auf 27,36 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen EVN (-5,18 Prozent auf 23,80 EUR), Verbund (-3,32 Prozent auf 71,40 EUR), Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,65 EUR), Erste Group Bank (-0,03 Prozent auf 39,84 EUR) und CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 29,70 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 536 872 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,900 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,57 zu Buche schlagen. Die BAWAG-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at