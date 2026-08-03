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03.08.2026 12:26:47
Optimismus in Wien: So performt der ATX am Mittag
Am Montag steigt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 1,28 Prozent auf 6 540,68 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 181,243 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 6 461,23 Punkte an der Kurstafel, nach 6 457,92 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 554,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 459,73 Punkten lag.
ATX-Entwicklung auf Jahressicht
Der ATX erreichte vor einem Monat, am 03.07.2026, den Stand von 6 565,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5 794,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der ATX mit 4 457,10 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,22 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 007,83 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 6,40 Prozent auf 24,95 EUR), Andritz (+ 3,08 Prozent auf 83,70 EUR), Palfinger (+ 2,90 Prozent auf 30,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,75 Prozent auf 134,40 EUR) und Wienerberger (+ 2,54 Prozent auf 21,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil UNIQA Insurance (-1,00 Prozent auf 17,82 EUR), Verbund (-0,25 Prozent auf 59,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,14 Prozent auf 71,00 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,35 EUR) und PORR (+ 0,27 Prozent auf 37,65 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 128 461 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,817 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,27 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,25 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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