Optimismus in Zürich: SLI am Mittag im Plus

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,27 Prozent auf 1 708,69 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,164 Prozent auf 1 706,88 Punkte an der Kurstafel, nach 1 704,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 705,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 711,14 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, notierte der SLI bei 1 616,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, wurde der SLI mit 1 706,76 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2022, den Wert von 1 698,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 1,64 Prozent nach oben. Bei 1 810,36 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. 1 599,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 7,49 Prozent auf 251,20 CHF), Straumann (+ 1,66 Prozent auf 122,65 CHF), Holcim (+ 1,62 Prozent auf 62,82 CHF), Geberit (+ 0,92 Prozent auf 482,20 CHF) und Lindt (+ 0,92 Prozent auf 10 960,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams (-7,15 Prozent auf 3,00 CHF), Julius Bär (-2,26 Prozent auf 47,92 CHF), Swatch (I) (-1,47 Prozent auf 234,90 CHF), Zurich Insurance (-0,99 Prozent auf 431,80 CHF) und Swiss Life (-0,81 Prozent auf 566,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 622 696 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 264,638 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

