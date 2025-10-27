SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Anlegern gebracht.

Die Lindt-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10 540,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hat, hat nun 0,009 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,62 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 24.10.2025 auf 13 240,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,62 Prozent.

Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 30,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at