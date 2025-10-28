Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SLI-Entwicklung
|
28.10.2025 12:27:13
SIX-Handel So steht der SLI aktuell
Am Dienstag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,87 Prozent tiefer bei 2 023,13 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,409 Prozent schwächer bei 2 032,49 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 040,84 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 022,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2 035,94 Einheiten.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 1 956,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wurde der SLI mit 1 986,50 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2024, den Stand von 1 996,81 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 5,29 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 0,70 Prozent auf 173,15 CHF), Richemont (+ 0,50 Prozent auf 162,15 CHF), Temenos (+ 0,47 Prozent auf 63,85 CHF), UBS (+ 0,36 Prozent auf 30,85 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,35 Prozent auf 159,40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sika (-4,01 Prozent auf 161,75 CHF), Novartis (-3,62 Prozent auf 99,43 CHF), Lindt (-1,60 Prozent auf 12 930,00 CHF), Roche (-1,38 Prozent auf 263,70 CHF) und Swiss Re (-1,19 Prozent auf 148,85 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 215 563 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,952 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
